Bei einer Durchsuchung an einem Ort seien bei der Festnahme Schussgeräusche zu hören gewesen, Verletzte habe es nicht gegeben, erklärte die Sprecherin. An der Razzia waren auch das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei beteiligt. Demnach begann der Einsatz gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Polizei waren 130 Kräfte im Einsatz.