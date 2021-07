Zentral erfasst werden lediglich die öffentlich zugänglichen Ladepunkte. Auf diese bezieht sich auch das Ziel von einer Million bis zum Jahr 2030. Anders als klassische Tankstellen sind die Ladepunkte sehr viel kleinteiliger verteilt. Auf öffentlichen Straßen und Parkplätzen, an zentralen Achsen wie Autobahnraststätten oder angeschlossen an Einkaufszentren sollen sie möglichst gut in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer passen. Wie das Bundesverkehrsministerium MDR AKTUELL mitteilte, betreiben private Energieunternehmen etwa die Hälfte aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte. Auf kommunale Energieunternehmen und Kommunen verteilt sich ein weiteres Viertel, auf Automobilindustrie und Carsharing-Anbieter etwa zehn Prozent. Die übrigen öffentlichen Ladepunkte werden demnach von Einzelhandel und weiteren Unternehmen betrieben.

Der Bundesnetzagentur zufolge gab es mit Stand August 2019 – also kurz vor Bekanntgabe des "Masterplan Ladeinfrastruktur" – bundesweit rund 21.100 solcher Ladepunkte. Inzwischen gibt die Behörde nach jüngstem Stand vom 1. Juni 2021 die Zahl der Ladepunkte mit insgesamt 44.100 an. Davon sind 37.705 Normalladepunkte und 6.395 Schnellladepunkte.



Damit hat sich die Zahl der Ladepunkte zwar innerhalb von knapp zwei Jahren mehr als verdoppelt. Auch bekräftigt das Bundesverkehrsministerium das Ziel, bis Ende 2021 50.000 neue und damit insgesamt rund 72.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte zu schaffen. Dafür müssten allerdings in den verbleibenden sechs Monaten 27.900 Ladepunkte entstehen – deutlich mehr als in den fast zwei Jahren zuvor. Das Bundesverkehrsministerium verweist dazu lediglich auf konkret geplante 10.000 neue Schnellladepunkte bis 2023 und weitere voraussichtlich 20.000 Ladepunkte, für die ab August ein Förderprogramm bis 2025 laufen solle.