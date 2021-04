Faktencheck Ist die Ausgangssperre tatsächlich verhältnismäßig?

Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte die Ausgangssperre am vergangenen Mittwoch im "ARD-Morgenmagazin" so verteidigt: "Das hat überall geholfen, in vielen Staaten der Welt ist das gemacht worden, und es hat die Inzidenzwerte nach unten gebracht. Deshalb ist es eine Maßnahme, die zu den vielen anderen dazugehört, und sie ist auch verhältnismäßig." Was ist dran an den Argumenten von Scholz?

In einer Sache hat Scholz recht: Viele Staaten der Welt haben Ausgangssperren verhängt. Aber hat das überall geholfen und die Inzidenzwerte nach unten gebracht, wie der Vizekanzler sagt? Peter Klimek, der am Complexity Science Hub in Wien zum Thema forscht, sagt dazu: "Im Großen und Ganzen ja. Also es gibt eine Reihe von Studien zu dieser Maßnahme. Eine interessante Frage ist ja immer, ob das, was in der ersten Welle geholfen hat, auch heute noch hilft, also in der zweiten Welle."