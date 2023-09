Eine Notlösung, aber notwendig – das denkt Ronny Wähner über Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag will damit Migration stärker steuern. "Es ist ja auch Grund unserer Forderung nach stationären Grenzkontrollen, dass man direkt an der Grenzlinie zurückweisen kann und damit auch ein Stück die Zuwanderung begrenzt", sagt Wähner. So könne man ein Stück weit illegale Schleuserfahrten unterbinden.