Faktencheck Wurden Kriege nie auf dem Schlachtfeld entschieden?

Darum sei es der SPD-Vorsitzenden in ihrer Aussage wohl eigentlich gegangen, vermutet Sven Lange vom Zentrum für Militärgeschichte. lso, dass die meisten Kriege irgendwo diplomatisch beendet werden und nicht militärisch. In einem Positionspapier der SPD vom Januar heißt es nämlich: Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet. Das gilt jedoch vor allem für Atommächte. Denn, erklärt Sven Lange: "Es liegt nahe zu erwarten, dass Atommächte immer, wenn sie mit einer anderen Atommacht konfrontiert sind, eine diplomatische Verhandlungslösung am Ende dann doch bevorzugen, als den Krieg bis zum Letzten zu treiben."