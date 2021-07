Tempolimit Faktencheck: Tempolimit würde viel CO2 einsparen

Hauptinhalt

In der Klima-Debatte steht schon seit Jahren die Forderung nach einem Tempolimit auf Autobahnen im Raum. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, hat sich in einem Interview gegen so ein Limit ausgesprochen. Als Argument nennt er die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Die liege bei 117 km/h und damit unter der diskutierten Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h. Der Faktencheck: