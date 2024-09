Faktencheck Verpflichtet die EU Deutschland tatsächlich zu höherem Mindestlohn?

"Es gibt ein bisschen Spielraum bei der Höhe dieses Referenzwertes. Da sind die 60 Prozent Medianlohn verankert. Und das wird auch in anderen Ländern so umgesetzt, aber es ist eine Kann-Vorschrift. Wir könnten als rein theoretisch sagen, wir nehmen in Deutschland 58 Prozent des Medianlohns. Das wäre natürlich was, was den Sinn der Richtlinie untergräbt und es wäre auch eine beispiellose Blamage, wenn wir als einziges EU-Land sagen, wir schaffen das mit den 60 Prozent Medianlohn nicht."