Wer auf dem Land wohnt, der hat immer noch kaum Alternativen zum Auto, um von A nach B zu kommen. Ein Hörer von MDR AKTUELL vermutet in einer Zuschrift deshalb: Anders als in der Diskussion um die Pendlerpauschale behauptet, sei das Leben auf dem Land gar nicht günstiger. "Wir müssen mit dem PKW in die Stadt, um Kultur zu erleben. Da fährt kein Bus am Abend. Wir müssen den Einkauf mit dem Auto erledigen, wir müssen mit dem Auto zum Arzt usw. Dass Wohnen auf dem Land preiswerter ist, halte ich für eine Falschbehauptung", schreibt er.