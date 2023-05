Zudem verweist Holtemöller auf den Produktivitätsfortschritt. Im Vergleich zum Jahr 1970 in Westdeutschland würden wir heute durchschnittlich 600 Stunden weniger im Jahr arbeiten. In der gleichen Zeit sei das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner aber auf über das Doppelte gestiegen. Sprich: Es gebe eine Reduktion der Arbeitszeit bei steigendem materiellen Wohlstand. Vorsichtig ausgedrückt bewertet der Ökonom die Aussage Lindners daher als: "Zumindest nicht ganz zutreffend."

Holtemöller rechnet sogar noch mit weiteren Produktivitätsfortschritten. Also je nachdem, was die Menschheit noch alles so erfinde, um Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten. Die Frage laute dann nur: Was will die Gesellschaft damit anfangen? Mehr Freizeit oder noch mehr materiellen Wohlstand? Wenn das die Generationen Y und Z – also die Jahrgänge zwischen 1981 und 2012 – entscheiden, dürfte die Präferenz klar sein: mehr Freizeit.