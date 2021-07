In welcher Form das passiert, erklärt Bildungsforscherkollege Marcel Helbig. Vor allem sozial höhere Schichten wüssten mehr oder weniger genau, was für das eigene Kind wichtig sei, damit es im Schulsystem erfolgreich sei. In den unteren Schichten sei das nicht der Fall: "So passiert das, was vor 300 bis 400 Jahren über Reproduktion, über Adelstitel und später über Einkommen weitergegeben wurde heute über Bildung der Eltern."