Die künftige Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will staatliche Gutscheine für Haushaltshilfen verteilen. Das kündigte der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der "Bild am Sonntag" an. Nach seinen Angaben soll der Zuschuss ab 2023 gezahlt werden und zwar zunächst für Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Menschen, die Angehörige pflegen. Später solle der Bonus dann allen Haushalten zugute kommen. Er soll maximal 2.000 Euro im Jahr betragen.