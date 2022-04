Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt zurück. Sie habe sich "aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen", erklärte Spiegel am Montag in Berlin. Sie tue dies, "um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht". Nachdem bekannt wurde, dass Spiegel zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr zu einem mehrwöchigen Frankreich-Urlaub aufgebrochen war, wurde die Kritik an der Grünen-Politikerin immer größer.

Spiegel entschuldigte sich zunächst

Grüne wollen Spiegel-Nachfolge zeitnah regeln

Die Grünen-Spitze bezeichnete den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am Montag als richtigen Schritt. Über ihre Nachfolge solle rasch entschieden werden, sagten die Co-Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. "Wir werden sehr bald, zeitnah, einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge", erklärte Nouripour. Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen.