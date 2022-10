Schon in den letzten Monaten zeigten sich die Tafeln in Mitteldeutschland an der Belastungsgrenze. Probleme seien hohe Energiekosten – die einzelnen Tafeln müssen etwa Kühlräume betreiben – und Spritkosten, eine hohe Nachfrage und weniger Lebensmittelspenden, wie der Vorsitzende der Tafeln in Sachsen-Anhalt, Andreas Steppuhn. Sieben der 31 Thüringer Tafeln hatten Ende September finanzielle Hilfen beim Land beantragt.