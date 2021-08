Die Menschen, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen, werden von der deutschen Botschaft kontaktiert. Vom Flughafen Kabul geht es zunächst in einer Bundeswehrmaschine in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Von dort werden die Schutzsuchende in Passagiermaschinen in die Bundesrepublik geflogen. Seit dem 21. August sind außerdem zwei kleinere Hubschrauber der Bundeswehr des Typs H-145M im Einsatz. Sie wurden von den USA angefordert, um Menschen aus dem Stadtgebiet Kabul in Sicherheit zu bringen. Der Zeitdruck wächst, weil die USA bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan abgeschlossen haben wollen und die Taliban bisher auch keinen Aufschub gewähren. Vom Schutz durch die derzeit 5.200 US-Soldaten hängen aber die Evakuierungen anderer Streitkräfte wie beispielsweise der Bundeswehr ab.

Über diese Route werden Schutzsuchende aus Afghanistan nach Deutschland gebracht. Bildrechte: MDR/ Bart Lorsheijd