Bislang sind fünf Corona-Impfstoffe in der EU zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab am 21. Dezember 2020 zunächst grünes Licht für den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Seit Januar 2021 sind außerdem die Corona-Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca zugelassen. Seit März 2021 gibt es auch eine Zulassung für das Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson.

mRNA-Impfstoffe (Spikevax von Moderna oder Comirnaty von Biontech/Pfizer) enthalten Genabschnitte des SARS-CoV-2-Virus. Sie lassen sich auch als Boten-RNA bezeichnen – eine Art Bauplan für die sogenannten Spikeproteine. Diese Informationen werden verpackt in ein Lipid-Nanopartikel, das von den Zellen aufgenommen wird. Nach Verimpfung werden in den Körperzellen genau diese Proteine hergestellt. Sie sehen aus wie die, die auf der Oberfläche des Coronavirus sitzen. Die vom Körper "gebauten" Spikeproteine regen das Immunsystem zu einer gezielten Antikörperbildung an. Diese haften dann im Falle einer Infektion an der Oberfläche des Coronavirus an und machen es unschädlich. Es kann sich nicht mehr vermehren.