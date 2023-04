Steuererhöhungen schloss Lindner aus. Er erklärte, dass die Steuereinnahmen im kommenden Jahr voraussichtlich erstmals auf mehr als eine Billion Euro steigen. Dass das Geld nicht reicht, um bestehende gesetzliche Verpflichtungen zu finanzieren, liegt nach Ansicht von Lindner an einer unsoliden CDU-Finanzpolitik in der Vergangenheit. Die CDU habe immer neue Leistungen beschlossen, die nicht nachhaltig finanziert gewesen seien.

Lindner griff auch die Streitthemen in der Koalition an. So kündigte er an, dass der Gesetzentwurf zum Heizungstausch im parlamentarischen Verfahren noch geändert werde. Auch zur von der SPD gewünschten Kindergrundsicherung äußerte sich Lindner skeptisch.