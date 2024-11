Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist auf Distanz zum Strategiepapier der Liberalen für den Ausstieg aus der Ampel-Koalition gegangen. "Das öffentlich gewordene Papier des Genscher-Hauses war lediglich ein Entwurf", heißt es in einer Erklärung Lindners. Der scheidende Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann habe bestätigt, dass es auf Mitarbeiterebene erstellt und nur dort diskutiert worden sei. Er habe es "nicht zur Kenntnis genommen und hätte es auch nicht gebilligt", erklärte der FDP-Chef weiter.

Unabhängig davon bestätigte Lindner, dass es "angesichts des Streits in der Koalition und des Stillstands im Land notwendig" gewesen sei, "das mögliche Ausscheiden der FDP aus der Ampel zu durchdenken". Sein Vorschlag an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei aber gewesen, "als Koalition gemeinsam Neuwahlen herbeizuführen, wenn in der Sache keine Einigung mehr möglich ist".