Bundesparteitag FDP-Parteichef Lindner im Amt bestätigt und zum Spitzenkandidaten gekürt

Parteichef Linder wird auch in den kommenden Jahren an der Spitze der FDP stehen und sie als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Als Ziel für den Wahlkampf gab er eine Regierungsbeteiligung aus. Das will er mit deutlicher Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung sowie der politischen Konkurrenz erreichen. Zugleich präsentiert er die FDP als Garant für die Bürgerrechte.