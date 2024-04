Die FDP hat sich auf ihrem Bundesparteitag in Berlin gegen einen Wiedereinstieg in die Atomkraft ausgesprochen. Ein Antrag der Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag von den Delegierten mit knapper Mehrheit abgelehnt. Zuvor hatte Thüringens FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich für eine Rückkehr zur Kernenergie geworben. Dabei führte er unter anderem die derzeitigen Stromimporte aus Kohle und Atomkraft aus dem Ausland an. Ziel müsse es sein, "allezeit verfügbare und kostengünstige Energie zu erzeugen", forderte Kemmerich.