Parteitag Dürr zum FDP-Chef gewählt – Lindner geht schweren Herzens

Hauptinhalt

16. Mai 2025, 21:36 Uhr

Nach dem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl hat die FDP eine neue Parteispitze gewählt. Christian Dürr folgt auf Christian Lindner als Parteichef und kündigt einen personellen und inhaltlichen Neuanfang an. Lindner verabschiedete sich nach zwölf Jahren an der Parteispitze. Auch Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger schieden aus der Führung aus. Die FDP will sich künftig als konstruktive Oppositionskraft positionieren.