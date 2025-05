Parteitag Hüskens erneut in den FDP-Bundesvorstand gewählt

Am zweiten Tag des FDP-Parteitags ist die Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, erneut in den Bundesvorstand der Liberalen gewählt worden. Wie die Partei mitteilte, wurde Hüskens mit 94 Prozent als Beisitzerin in das Präsidium gewählt. Außerdem wurden Florian Toncar und Susanne Seehofer – Tochter des früheren CSU-Chefs Horst Seehofer – als Beisitzerinnen und Beisitzer ins Präsidium der FDP gewählt.