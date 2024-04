FDP-Bundesparteitag Lindner wirbt erneut für Wirtschaftswende

Parteichef Christian Lindner hat auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin eine Umkehr in der Wirtschaftspolitik gefordert. "Wenn ein Land in zehn Jahren von Platz sechs der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 22 zurückfällt, was ist dann dringlicher als eine Wende?", fragte Lindner. "Denn in nächsten Jahren muss unser Ehrgeiz sein, von 22 wieder in die Weltspitze zurückzukehren." Deutschland durchlebe im internationalen Vergleich eine Wachstumsschwäche. Das habe Folgen auch für Sicherheit und sozialen Zusammenhalt. "Die Wirschaftswende ist nicht ein Projekt der Freien Demokaten. Sie muss ein Projekt dieses Landes sein", forderte der Bundesfinanzminister in seiner gut 70-minütigen Rede.