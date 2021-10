Auch die FDP hat sich für Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen entschieden. Wie Parteichef Christian Lindner mitteilte, fiel das Votum in Parteivorstand und -fraktion einstimmig aus. "Wir sehen Chancen, wir sehen aber auch Herausforderungen", sagte Lindner.

Der FDP sei klar, dass es "große inhaltliche Unterschiede" zwischen den drei Parteien gebe, erklärte der Parteichef. Deutschland brauche aber eine stabile Regierung und dürfe nicht führungslos sein. Die Liberalen dürften sich jedoch "keiner Illusion" hingeben, dass es noch deutliche Bewertungsunterschiede der Ampel-Parteien bei bestimmten Themen gebe. Dies erfordere von allen Seiten "Bereitschaft zu neuem Denken". Lindner betonte, das Ergebnis der Bundestagswahl bedeute "keinen Linksruck" in Deutschland. Niemand könne daraus ableiten, dass es eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links gebe. Deshalb müsse eine Ampel-Regierung eine Regierung der Mitte sein.

Der Parteichef hatte am Wochenende nachdrücklich bei seinen Liberalen für das Ampel-Bündnis geworben. Bereits am Freitag hatte der Vorstand der SPD für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt, am Sonntag dann ein Länderrat der Grünen.