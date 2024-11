In dem am Donnerstag veröffentlichten achtseitigen Papier beschreibt die FDP mögliche Szenarien zum Ausstieg aus der Ampel-Regierung. Darin schreibt die Partei, dass der "ideale Zeitpunkt" für einen "avisierten Ausstieg" aus der Koalition zur Mitte der 45. Kalenderwoche zwischen dem 4. und 10. November liegen könnte. Am 6. November kam es tatsächlich zum Koalitionsbruch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) FDP-Chef Lindner als Finanzminister entließ.