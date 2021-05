Die FDP hat am Sonntag ihr Programm für die Bundestagswahlen am 26. September beschlossen. Sie will sich den Menschen als Modernisierungspartei präsentieren. Höhere Steuern und eine höhere Staatsverschuldung lehnen die Liberalen ab. Mehr investieren wollen sie in Bildung und Digitalisierung. Sie wollen eine marktzentrierte Klimaschutzpolitik, Reformen des politischen Systems, einen "liberalen Feminismus" und schließlich doch keine Freigabe von Drogen.