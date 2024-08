Eltern, die ihre Kinder in ein Ferienlager schicken wollen, sollten sich vorher genau informieren, empfiehlt Kettner. "Es gibt Webseiten, es gibt Freunde, die vielleicht schon da waren. Man sollte schauen: Was ist das für eine Einrichtung? Natürlich sollte man sich über die Betreuer erkundigen. Und darüber, was die Einrichtung auch an Schutzkonzepten bietet. Ob es ein Kinderschutzkonzept gibt."

Rund 2.500 Kinder, um die sich rund 200 Betreuer kümmern, verbringen jeden Sommer eine wunderbare Zeit in den fünf KIEZ-Ferienlagern. Probleme gab es bisher nicht, so Winnie Kettner.

Strenge Regeln für die Ausbildung von Betreuern gelten auch beim Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt in Sachsen-Anhalt, so Geschäftsführer Tom Bruchholz. Der Verein organisierte jedes Jahr Ferienfreizeit-Aktivitäten für Kinder und Jugendliche: "Bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es eine Landeszentralstelle, die auch die Ausbildungsmodule prüft. Wir müssen unsere Konzepte da vorher einreichen. Das heißt, wir können da nicht machen, was wir wollen, sondern müssen uns an Standards halten."