Solche Rahmenbedingungen "fehlen komplett", sagte Miller. So sehe etwa das Bundesprogramm effiziente Wärmenetze bis 2026 knapp drei Milliarden Euro vor – für ein System, in dem sonst in Zeiträumen von 15 bis 20 Jahren gedacht werde: "Deswegen ist es zu kurz und finanziell viel zu gering ausgestattet."

Für Fernwärme wird Wasser in Kraftwerken erhitzt und dann über Rohre in die angeschlossenen Gebäude transportiert. Anbieter sind in Deutschland mit nur wenigen Ausnahmen kommunale Betriebe in öffentlicher Hand.