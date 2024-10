Die Hauptfeiern zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt Schwerin statt. Nach einem Ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom soll es am Mittag im Mecklenburgischen Staatstheater einen zentralen Festakt geben. Dazu werden 450 geladene Gäste erwartet. Schwesig und Bundeskanzler Olaf Scholz wollen dabei Reden halten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an den Feierlichkeiten teil.