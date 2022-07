Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an den Erleichterungen bei der Maskenpflicht im bayerischen Nahverkehr zurückgewiesen. Holetschenk sieht hingegen Lauterbach in der Pflicht, konkrete Vorschläge für den Herbst zu machen.

Der CSU-Politiker sagte am Samstag: "Bayern hat mit am längsten von allen Bundesländern an der FFP2-Maske festgehalten." Das Gutachten des Sachverständigenausschusses am Freitag habe bestätigt, dass für die Schutzwirkung einer Maske insbesondere der richtige Sitz entscheidend sei.