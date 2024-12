Eike Goreczka von der Produktionsfirma 42film aus Halle hofft, dass zumindest das Fördergesetz am Donnerstag verabschiedet wird. Und wenn nicht? "Der deutsche Standort als Filmproduktionsstandort würde unattraktiv werden, noch unattraktiver, als er jetzt schon ist", sagt Goreczka im Interview mit MDR KULTUR. Es sei jetzt schon so, dass deutsche Produktionsfirmen im Ausland produzierten, weil es dort mehr Fördergeld gebe.

Der Verein Produktionsallianz, in dem sich Film und Fernsehunternehmen organisieren, hatte im Herbst eine Umfrage unter Produzenten gestartet. Darin gaben fast 70 Prozent der Befragten an, im Falle einer gescheiterten Reform ihre Produktion ins Ausland verlegen zu wollen.

Mit Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Tom Tykwer schalten sich jetzt auch drei der namhaftesten deutschen Regisseure in die Debatte um die deutsche Filmförderung. "Sehr geehrte Damen und Herren im Parlament, wir wenden uns an Sie mit einem Weckruf: Der deutsche Film ist in höchster Gefahr", heißt es in ihrer Mitteilung, in der sie zu schnellem Handeln auffordern. Mehr als 100.000 Arbeitsplätze hingen deutschlandweit an der Filmproduktion, heißt es weiter.