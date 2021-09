Anders als erwartet erschien Scholz im Ausschuss persönlich. Dafür sagte er Wahlkampftermine in Baden-Württemberg ab. Nach der knapp dreistündigen Befragung sagte der Finanzminister, die FIU funktioniere und arbeite mit anderen Behörden zusammen. Sie habe in den vergangenen drei Jahren mehr hinbekommen als in 30 Jahren zuvor.



Scholz verwies darauf, dass sich das Meldevolumen bei der FIU auf 150.000 Fälle verdreifacht habe. Das werde sich in nächster Zeit noch mal verstärken. Die Arbeitsprozesse würden ständig optimiert, so dass Straftäter nicht unentdeckt blieben.