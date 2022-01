Je nachdem wie viel Geld eine Kommune oder ein Landkreis zur Verfügung hat, ist die Übernahme eines Krankenhauses also Fluch oder Segen. So hat das Land Mecklenburg-Vorpommern etwa vor gut einem Jahr die Klinik in Crivitz nahe Schwerin vom Mediclin-Konzern übernommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) persönlich hatte sich für die Rekommunalisierung stark gemacht. Seitdem versuchen Land und Kommune ein Finanzloch nach dem anderen zu stopfen.

Doch es gibt auch Erfolgsgeschichten. In der Fachpresse wird die Rekommunalisierung des Klinikums im niedersächsischen Peine einhellig gelobt. Das Krankenhaus in Celle wollte das unrentable Haus in Peine abstoßen und meldete Anfang 2020 Insolvenz an. Der Kreistag des Landkreises Peine beschloss schließlich den Rückkauf. Heute gehört die Klinik zu 70 Prozent dem Landkreis und zu 30 Prozent der Stadt Peine. Direktor Dirk Tenzer zog im vergangenen Herbst eine positive Zwischenbilanz und kündigte eine umfassende Sanierung an. Geholfen hätten hier vor allem die Millionen aus der Insolvenzmasse. In der "Ärzte-Zeitung" zeigt er sich sicher, die Rekommunalisierung des Klinikums Peine werde nicht die letzte sein.

Wann eine Rekommunalisierung sinnvoll sein kann

Zurück von der privaten in die öffentliche Hand - das geht also. Die Frage ist, ob es immer Sinn ergibt. Das betont auch der Gesundheitsökonom und Sachverständige Jonas Schreyögg von der Universität Hamburg im Gespräch mit MDR AKTUELL: "Eine Rekommunalisierung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es vor Ort einen Bedarf gibt, also das Krankenhaus dringend notwendig ist und sich kein anderer Träger findet." Geprüft werden müsse in solchen Fällen auch, ob das Krankenhaus in der jeweiligen Form erhalten bleiben müsse, so Schreyögg. Oftmals sei es sinnvoller, die Klinik in eine andere Form zu überführen, weil nicht das ganze Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten benötigt werde.