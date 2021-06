Eigenanteil steigt seit Jahrtausendwende jährlich um 12 Prozent

Die Steuerfinanzierung und die Beitragserhöhung könnten die Pflege zusammen also mit 1,4 Milliarden Euro unterstützen. Doch diese Summe dürfte kaum das Problem der Pflegeversicherung lösen, die den immer weiter steigenden Eigenanteil bislang nicht abfängt.

Grünen-Politikerin Schulz-Asche Bildrechte: dpa Die pflege- und altenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, befürchtet nun, dass sich auch dieser sogenannte Eigenanteil der zu Pflegenden noch weiter erhöhen könnte. "Wir warnen eindringlich, dass das Stufenmodell der Bundesregierung vermutlich nicht mit den explodierenden Eigenanteilen mithalten kann", so Schulz-Asche im Gespräch mit dem MDR.

Menschen, die in Einrichtungen gepflegt werden, mussten 2019 in Deutschland im Schnitt 2.000 Euro aus eigener Tasche für ihre Unterbringung aufbringen. Knapp 800 Euro davon entfielen auf pflegerische Leistungen. Seit der Jahrtausendwende ist dieser Eigenanteil um knapp zwölf Prozent pro Jahr gestiegen.

Die Einigung von Union und SPD sieht zwar vor, dass der Eigenanteil für die pflegerischen Leistungen künftig bezuschusst werden soll. So soll er im zweiten Jahr im Heim um 25 Prozent sinken, im dritten Jahr um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent. Allerdings bleibt die Hälfte der Pflegebedürftigen nur etwas mehr als zwei Jahre in vollstationären Einrichtungen. Viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen werden also nur die 25 Prozent staatlichen Zuschuss bekommen. Dazu kommt die Steigerung der Anteile pro Jahr um etwa zwölf Prozent durchschnittlich.

Eine Einigung mit Lücken

Die Einigung sieht außerdem konkret vor, dass nur noch Verträge mit Unternehmen abgeschlossen werden sollen, die "eine Entlohnung zahlen, die in Tarifverträgen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist". Diese Klausel soll im September 2022 in Kraft treten. Darunter werden auch Unternehmen fallen, die bereits laufende Versorgungsverträge haben. Auch sie müssen bis zu diesem Stichtag ihre Verträge anpassen. Laut Bundesregierung liegt der Tariflohn im Schnitt zwei Euro pro Stunde höher als der durchschnittliche Lohn in der Branche. Doch Gewerkschaftsvertreter kritisieren, dass die Regelung Lücken aufweise.

So ist im Papier nicht geregelt, welche Art von Tarifvertrag als Maßstab für den Tariflohn zugrunde gelegt wird. Ein Unternehmen kann beispielsweise nur für seine eigene Einrichtung einen sogenannten Haustarifvertrag abgeschlossen haben. Das bedeutet, dass der Lohn nur in diesem einen Unternehmen gezahlt wird – der kann unter Umständen unter dem Niveau der Region sein, in der das Unternehmen sitzt.

Verdi: Reform verstetigt Lohngefälle zwischen Ost und West

Der Fachleiter Pflege der Gewerkschaft Verdi für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Bernd Becker, kritisierte die Änderung. Es bestehe die Gefahr, dass das Lohngefälle zwischen Ost und West in der Branche sich verfestigen würde. "Gerade im Osten Deutschlands wird diese Regelung nicht sofort für bessere Löhne sorgen. Denn: Auch ein schlechter Haustarifvertrag gilt als Tariflohn und davon haben wir hier einige", so Becker im Gespräch mit dem MDR. Als Beispiel nannte der Gewerkschafter Thüringen. Hier gäbe es Tarifverträge, deren vereinbarte Löhne sich teilweise um durchschnittlich 700 Euro pro Monat unterscheiden würden.

Ein weiterer Kritikpunkt aus seiner Sicht: Die Unternehmen, die noch keine Tarifverträge haben, werden zukünftig wählen können, welche Tariflöhne in ihrer Region für sie gelten. "Die Neu-Regelung hat für mich zu viele Lücken. Der Arbeitgeber kann sich jetzt einen Lohn aus einem Tarifvertrag aussuchen, der in seinem Bundesland gilt. Das heißt nicht automatisch, dass er die Löhne für seine Mitarbeiter verbessert", so Becker. In dem Papier sind bislang nur die Gehälter in der Tarifbestimmung festgesetzt, nicht jedoch arbeitspolitische Aspekte wie Wochenarbeitszeit oder Urlaubstage. Hier fehlt es Verdi an klaren Regeln, die nicht nur die Höhe der Löhne betreffen.

Grüne wollen flächendeckenden Tariflohn

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Schulz-Asche sieht den Vorschlag der Bundesregierung als Fehlschlag. "Wo es möglich bleibt, über Haustarife eine bessere Bezahlung zu umgehen, wird es unmöglich, eine tatsächliche tarifliche Bezahlung in der Branche zu etablieren." Sie fordert stattdessen einen flächendeckenden Tariflohn.