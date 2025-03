In Thüringen etwa müsste das Bündnis Sahra Wagenknecht dem Schuldenpaket zustimmen. Bislang hatte die Partei das Vorhaben abgelehnt. Daran habe sich nichts geändert, sagt Co-Landeschef und Infrastrukturminister Steffen Schütz: "Bei mir schlagen zwei Herzen in einer Brust. Ich halte ich es für dringend notwendig, dass wir in unsere Infrastruktur investieren, wir haben da große, große Defizite. Das ist auch jedem klar. Aber was überhaupt nicht geht, ist die Aufrüstung und ein Paket, was 500 Milliarden Euro beinhaltet."