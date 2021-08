Der Bericht über Misshandlungen in einer Schlachterei in Werne hatte vor einigen Wochen bundesweit für Empörung gesorgt. Auch vor Ort sind die Menschen entsetzt:

Auf den Bildern war unter anderem zu sehen, wie ein Mitarbeiter auf ein Rind mit einem Stock einschlug, bis es zusammenbrach. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung durch FAKT hatten die zuständigen Behörden den entsprechenden Mitarbeitern ein Umgangsverbot mit Tieren erteilt. Wenige Tage darauf hat der zuständige Landkreis auch die Tiersammelstelle geschlossen. Doch die beiden Schlachtereien und zwei Metzgereien des Betriebs liefen weiter. In einer Stellungnahme erklärt Geschäftsführer Marko Mecke, dass er "in einzelnen Betriebsteilen nicht mehr nahe genug am täglichen Geschehen war." Geichzeitig liegen FAKT Videoaufnahmen vor, auf denen er nur wenige Meter von einem abgemagerten Rind entfernt steht. Näher dran geht kaum.