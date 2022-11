Doch die Rechtmäßigkeit der Schleierfahndung wird von juristischer Seite immer wieder in Zweifel gezogen. Zum einen, weil die Kontrollen in Konflikt mit dem EU-Recht stünden, zum anderen weil vermutet wird, dass bei den Kontrollen sogenanntes Racial Profiling betrieben werde und die Schleierfahndung damit verfassungswidrig sei.



"Die Frage ist, was wird dort gemacht? Ist es Schleierfahndung oder sind es Grenzkontrollen, die niemand so nennt und die eigentlich so nicht stattfinden dürften?", gibt Rechtsanwältin Kati Lang aus Dresden zu bedenken. So oder so – Kontrollen dürften nie rassistisch sein, erklärt die Expertin für Racial Profiling und rassistische Gewalt. Gesetzlich geregelt ist das durch das Diskriminierungsverbot in Artikel drei des Grundgesetzes.