Ein Beispiel: Thüringen. Hier sagt der Sprecher des Migrationsministeriums Oliver Will, dass der Bund zwei Immobilien vorgeschlagen hätte: "Die eine davon war nicht nutzbar als Aufnahmeeinrichtung. Das lag an baulichen Dingen, also Sanierungsbedarf. Die fiel dann raus. Und die zweite hat nur wenige Plätze: 25 bis 30 Plätze. Sie ist also sehr klein."