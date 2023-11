Die Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge weist eine Rekordentwicklung aus: In diesem Jahr sind bis Ende September mehr als 219.000 neuangekommene Flüchtlinge in Deutschland registriert worden. Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr betrug die Zahl gut 150.000.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff formuliert es so: "Wir sind damit konfrontiert, dass der Bund nicht nur sein Geld auf dem zu niedrigen Betrag der letzten Jahre halten will, sondern dass er es sogar reduzieren will. Wir als Länder haben 2023 mit über 23 Milliarden Euro Lasten zu tragen. Und der Bund zahlt in diesem Jahr nur 3,7 Milliarden Euro und will das im nächsten Jahr auf 1,2 Milliarden herunterfahren. Das heißt, es ist nur ein Bruchteil vom Bund mitgetragen, obwohl der Bund die Verantwortung hat, die Grenzen zu sichern und auch diese Situation insgesamt aufgrund seiner Zuständigkeit nach der Verfassungslage zu bewältigen."