Carsten Rieder muss nicht lange überlegen. Der Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes packt seine Erwartungen an dieses Gipfeltreffen in vier Worte: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Die kommunalen Spitzenverbände können das Treffen nur aus der Ferne verfolgen. Sitzen nicht mit am Verhandlungstisch. So hofft Hans Lothar Theel, der Geschäftsführer des Landkreis Sachsen-Anhalt zunächst einmal auf harmonische Gespräche: "Uns wäre es erstmal wichtig, dass Bund und Länder sich nicht streiten, sondern, dass sie im Interesse der kommunalen Ebene Lösungen finden."

Kommunen: Es geht nicht nur ums Geld

Lösungen. Mehrzahl. Es geht den kommunalen Verbänden nicht nur um mehr Geld. Ebenso um Grundsätzliches – um die Frage nämlich – braucht es in der Flüchtlingspolitik einen Kurswechsel? Hans Lothar Theel sieht die Zeit gekommen. "Wir brauchen eine Begrenzung des Zuzugs. Da ist der Bund an vorderster Stelle gefordert. Das muss die EU klären. Wir müssen da irgendwie zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen, denn wir können das so Zug um Zug nicht weiterlaufen lassen, wir sind dann wirklich irgendwann überfordert."



Eine Forderung, die beim sächsischen Städte- und Gemeindetag auf Unterstützung trifft. In Dresden macht sich Präsident Bert Wendsche ebenso stark für eine Begrenzung des Zuzugs. Und so könnte sie aussehen: "Keine Sonder-Aufnahmeprogramme an dieser Stelle mehr. Es geht um Grenzschutz. Entweder an den Außengrenzen des Schengenraums oder tatsächlich Binnen-Kontrollen. Und es geht um das Thema, dass der Koalitionsvertrag auf Bundesebene ja hat, um einen Rückführungs-Offensive, die endlich Tat umgesetzt werden muss. Das Thema ist bisher noch nicht ansatzweise angegangen worden."

Kaum Wohnraum für Geflüchtete in Mitteldeutschland