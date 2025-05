2024 gab es 39 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte oder ihre Bewohner in Mitteldeutschland.

Häufig handelt es sich laut Sächsischen Flüchtlingsrat um Sachbeschädigungen, es gab auch einen versuchten Mord.

Bezogen auf die Einwohnerzahlen der Bundesländer gibt es in Ostdeutschland mehr Fälle als im Westen.

Zuhause bei einer Roma-Familie in Leipzig. In der Plattenbauwohnung leben Onkel, Oma, ein Ehepaar und drei Kinder. Vor Jahren flüchteten sie aus Serbien. Man sei zufrieden auf engem Raum, so der Onkel. An die Erstaufnahmeeinrichtung, in der sie zuerst untergebracht waren, habe er dagegen keine guten Erinnerungen. Dort seien sie von Passanten beschimpft worden. Einmal, so erzählt der Vater weiter, habe eine Gruppe junger Menschen vor dem Eingang gestanden und laut herumgebrüllt. Auch Drohungen hätten sie gerufen, zum Beispiel: "Noch ein Tag, und ich nehme deine Kinder und dann: Problem."

Juristisch betrachtet ist das eine Drohung. Die Kriminalämter in Deutschland führen eine Statistik darüber, wie oft Straftaten gegen Asylunterkünfte oder gegen Bewohner in Unterkünften verübt werden.

39 Angriffe in Mitteldeutschland

MDR AKTUELL hat die Landeskriminalämter (LKA) um Zahlen gebeten. Das Ergebnis: 2024 wurden in Mitteldeutschland 39 Angriffe verübt. Nicht erfasst werden in der Statistik übrigens Angriffe außerhalb von Unterkünften, also wenn etwa ein Asylbewerber auf dem Heimweg verprügelt wird. Die mit Abstand meisten Angriffe auf Flüchtlingsheime und deren Bewohner verübten demnach rechte Täter.