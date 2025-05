Das ärgert Cornelia Lüddemann, Sprecherin für Mobilität der Grünen im Landtag. Sie verweist darauf, dass auch Steuergelder der Menschen aus Sachsen-Anhalt in den Flughafen Dresden fließen. Lüddemann sagt, der Flughafen Dresden lebe vom innerdeutschen Passagiergeschäft. Doch das sei "total am Boden". Deshalb müsse sie "konstatieren, dass der Flughafen die Bilanz nach unten zieht, weil sich hier keine Perspektive abzeichnet."

Der Flughafen Dresden gehört wie auch Leipzig/Halle zur Mitteldeutschen Flughafen AG. Die größten Gesellschafter sind Sachsen mit rund 77 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 18,5 Prozent. Macht Dresden Verlust, dann zahlen dafür also zum Beispiel auch Steuerzahler in Magdeburg oder in der Altmark. Und die Verluste sind jährlich im zweistelligen Millionen-Bereich. Auf über 108 Millionen Euro summierten sie sich allein in den vergangenen zehn Jahren. Das macht reichlich 20 Millionen Euro, die Sachsen-Anhalt in dieser Zeit für den Dresdner Flughafen draufzahlen musste.