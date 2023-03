Mitteldeutschland Elf Städte bekommen Bundesfördermittel für klimagerechte Umgestaltung

In Deutschland gibt es in Folge des Klimawandels immer mehr Hitzetage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius, das zeigen Daten des Umweltbundesamtes. Viele Städte sind jedoch so gebaut, dass sich die Wärme noch mehr staut – etwa wegen versiegelter Flächen und wenig Bäumen, die Schatten spenden. Mit dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ werden Projekte gefördert, um Städte klimagerechter zu gestalten. Elf Städte aus Mitteldeutschland haben einen Zuschlag bekommen.