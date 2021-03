Als Unterstützer in logistischen und landwirtschaftlichen Bereichen sind Drohnen bereits erprobt und getestet. Das Bundesverkehrsministerium möchte diese Tests mit dem neuen Förderprogramm auf weitere Bereiche ausweiten und die Drohnen noch mehr in die Praxis bringen.

Bei zwei Projekten aus dem ersten Förderprogramm von 2019 haben sich Drohnen als zuverlässige autonome Boten bewiesen. In Siegen wurden zwei Kliniken über Drohnen miteinander verbunden und konnten so Medikamententransporte beschleunigen. An der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) konnte in Zusammenarbeit mit einer externen Firma die Produktionskapazität durch Drohnen erweitert werden.