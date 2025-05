Die Datenlage zu Mietwucher ist bisher äußerst dünn. Ansatzpunkte kann aber die Mietwucher-App geben, die im November vergangenen Jahres an den Start ging und für mittlerweile neun größere deutsche Städte verfügbar ist, darunter Leipzig und Erfurt. Seitdem haben nach Angaben der Linksfraktion im Bundestag, die den Rechner bereitstellt, mehr als 120.000 Haushalte ihre Miete auf diesem Weg überprüfen lassen (Stand: 6. Mai 2025). In rund 85.000 Fällen war die Miete dem Rechner zufolge überhöht. Allerdings wurden nur rund 4.500 Verdachtsmeldungen über die Mietwucher-App an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Allein in Leipzig wurden 888 Verdachtsfälle über die App an das Sozialamt geschickt, in Erfurt übermittelten mehr als 100 Haushalte entsprechende Verdachtsmeldungen. Die Linke im Bundestag fordert, es brauche mehr Rechtssicherheit gegen Mietwucher. Viele Betroffene würden noch zögern, tatsächlich eine Meldung an das Amt zu schicken.

Konkrete Ziele, wie viele Wohnungen jährlich neu entstehen sollen, lässt die Bundesregierung offen. Im Koalitionsvertrag halten Union und SPD lediglich allgemein fest, den Wohnungsbau beschleunigen zu wollen. Damit Mietwohnungen bezahlbar bleiben, wollen die Koalitionspartner Finanzierungskosten im Wohnungsbau unter anderem durch Garantien des Bundes so weit senken, dass "in großer Zahl Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten für unter 15 Euro pro Quadratmeter entstehen können".

Zudem sollen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau "schrittweise deutlich erhöht" und die Mittel für Junges Wohnen verdoppelt werden. Günstiges Vermieten will die Koalition mit steuerlichen Vorteilen belohnen.