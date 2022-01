In Deutschland werden bislang jedes Jahr etwa 45 Millionen männliche Hühnerküken nach dem Schlüpfen getötet. Es handelt sich um die männlichen Geschwister der Legehennen. Anders als die Weibchen legen sie keine Eier, setzen nicht so viel Fleisch an und sind deshalb für die Betriebe nicht rentabel. Meist werden die Küken mithilfe von Gas getötet.