Schlechter als in der stärksten Fraktion sieht es nur in der zweitstärksten aus: Die AfD-Fraktion besteht zu gerade mal 11,8 Prozent aus Frauen.

Die meisten Frauen gibt es noch in den Fraktionen von Bündnis 90/ Die Grünen und der Linken, jeweils 61,2 und 56,2 Prozent. Das heißt vor allem eines: Im Bundestag werden die meisten Frauen in der Opposition sitzen. Und das ist der Punkt, an dem es wirklich gilt, den Bundestag als Abbild der Gesellschaft zu begreifen. Denn auch in der Gesellschaft sind wir in der Opposition.