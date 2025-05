Start der Freibadsaison Bundesweit tausend Bäder von Teilschließungen bedroht

Eine Situation, die auch Christiane Steinecke nur zu gut kennt. Sie engagiert sich im Förderverein für das Freibad Hohenstein in Nordthüringen. Seit drei Jahren ist es dicht. "So ein Schwimmbad ist soziale Kontaktanlaufstelle gewesen und hat zur Grundschule gehört. Da hat es Schwimmlager gegeben, also Ausbildungen zum Seepferdchen und so weiter." Dort habe man sich getroffen. "Man war entweder mit seinen Kindern oder Enkelkindern dort, ist mal zum Schwimmen hingegangen oder um jemanden zu treffen. Das ist seit drei Jahren nicht mehr der Fall – und das fehlt."