Auch politisch fallen die Urteile zur Idee der Konrad-Adenauer-Stiftung wenig wohlwollend aus. Freie Arztwahl nur noch gegen Aufpreis sei ein Modell lediglich für Besserverdienende und Reiche, sagt Eva von Angern, die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt: "Es geht völlig an der Realität in Ostdeutschland und speziell in Sachsen-Anhalt vorbei."

Es gebe schon jetzt so gut wie keine freie Arztwahl, weil einfach nicht genügend Ärztinnen und Ärzte da seien. meint von Angern: "Was wir brauchen statt so einer Klassengesellschaft im Rahmen der Gesundheitsversorgung, wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte auf dem Markt. Aber hier so eine Spaltung der Gesellschaft zu realisieren, das ist der völlig falsche Ansatz."