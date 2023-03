"Sie haben sich in den letzten 16 Jahren die Freiheit genommen, in dem Bereich ganz wenig zu machen. Das ist formal nicht verboten, aber es war für den Klimaschutz nicht gerade hilfreich", richtet sich etwa der FDP-Abgeordnete Michael Kruse an die Union. Doch immer wieder ziehen sich Begriffe wie "Ampelverbotspolitik", "Verbotspläne" und – in Richtung Grüne – "Verbotspartei" durch verschiedene Redebeiträge.