Man könne nicht einzelne Punkte herausziehen und dann beliebig einschätzen, meint der Demokratieforscher. So sei Fridays for Future etwa keine Anti-Establishment-Bewegung. Wer vor den Vereinten Nationen sprechen dürfe oder zur Kanzlerin komme, sei längst Teil des Establishments, erklärt Wolfgang Merkel.

Der Klimaforscher Hans von Storch sieht dagegen durchaus populistische Züge bei Fridays for Future: "Das geschieht dadurch, dass sie sich beziehen auf Aussagen von Wissenschaftlern. Und dann sagen, das ist die Wissenschaft. Und es sind immer diejenigen, die medial am deutlichsten sichtbar sind und sich auch nicht scheuen, aus ihrem Wissen unmittelbar politische Forderungen abzuleiten und mit ihrer wissenschaftlichen Autorität abzustützen." Neben eben diesen Forderungen vermisst von Storch klare Lösungsansätze vonseiten der Klimabewegung.

Die gebe es aber, erklärt Lara Edtmüller von der Ortsgruppe Dresden von Fridays for Future. Man gehe ganz bewusst ins Gespräch mit Politikern, um gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten. Besonders auf lokaler und regionaler Ebene passiere ganz viel. "Zum Beispiel im Dresdner Stadtrat gab es schon viele Gespräche mit Leuten, die da im Stadtrat sitzen, wo es zum Beispiel um die Verkehrswende geht – um die konkrete Frage, wie wir in Dresden den Nahverkehr, die Fahrradwege, besser ausbauen können." Ein Demokratiedefizit sieht Edtmüller in den eigenen Reihen nicht. Ganz im Gegenteil: Es gebe bei Fridays for Future sehr viele verschiedene Meinungen darüber, wie man langfristig für Veränderungen beim Klima sorgen könnte. Wichtig sei am Ende immer das Ziel.